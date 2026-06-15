OHB raccoglierà 500 milioni di euro mentre KKR scenderà nell'azionariato

(Teleborsa) - OHB , produttore tedesco di satelliti, intende raccogliere nuovo capitale per 500 milioni di euro e aumentare il flottante, dopo che le sue azioni hanno più che triplicato il loro valore da inizio anno. La società prevede un'offerta agli azionisti esistenti tramite l'esercizio del diritto di sottoscrizione. I principali azionisti, la famiglia Fuchs (quota del 65,4%) e KKR (quota del 28,6%) rinunceranno al diritto di sottoscrizione. Tale rinuncia libererà circa il 94% delle nuove azioni, che potranno essere collocate contestualmente in un collocamento privato che includerà, oltre alle nuove azioni, anche azioni già detenute da KKR. La famiglia Fuchs non parteciperà all'operazione in qualità di azionista venditore e manterrà la maggioranza delle proprie azioni. A seguito della vendita di una parte delle proprie azioni, KKR rimarrà azionista di OHB, conservando la maggioranza delle proprie azioni.



L'annuncio dell'operazione arriva a pochi giorni dalla quotazione record di SpaceX a Wall Street, che ha raggiunto i 2.000 miliardi di dollari di valutazione, continuando a stimolare l'interesse degli investitori per il settore.



"L'Europa sta investendo massicciamente nelle capacità spaziali indipendenti e noi siamo al centro di questa trasformazione da oltre quarant'anni - ha commentato Marco Fuchs, CEO di OHB - Abbiamo un portafoglio ordini record, stiamo crescendo in modo redditizio e stiamo espandendo la nostra capacità produttiva in tutta Europa. L'operazione pianificata ci consentirà di accelerare la nostra crescita insieme agli investitori attuali e a quelli nuovi che desiderano partecipare all'indipendenza strategica dell'Europa nel settore spaziale".



OHB sostiene che la domanda sia così forte che sta espandendo significativamente la propria capacità produttiva in tutta Europa. Le attuali iniziative di crescita includono un nuovo sito a Torino, l'espansione a Stoccolma, investimenti continui a Brema, Oberpfaffenhofen e Augusta e l'acquisizione dello stabilimento di Schoneck per aumentare l'integrazione verticale.



In particolare, OHB intende impiegare i proventi netti dell'offerta per i seguenti scopi: la continua industrializzazione della produzione e l'espansione della capacità produttiva, opportunità di M&A strategiche in un contesto di consolidamento del mercato spaziale europeo, investimenti in vettori e strutture di lancio e programmi di nuova generazione che spaziano dall'esplorazione lunare alle missioni in orbita terrestre bassa e ad altre applicazioni.



OHB ha avvisato gli investitori che qualsiasi acquisizione di azioni che comporti il possesso o l'attribuzione del 3% o più del capitale sociale o dei diritti di voto richiederebbe una notifica alle autorità italiane ai sensi del Golden Power e che tale acquisizione sarebbe soggetta all'approvazione delle autorità italiane.

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