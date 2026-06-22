OHB, collocamento da massimi 850 milioni di euro nell'operazione per aumentare il flottante

(Teleborsa) - OHB , produttore tedesco di satelliti, ha annunciato un'offerta a prezzo fisso di 300 euro per azione per il suo previsto aumento di capitale e l'espansione del flottante. Le nuove azioni saranno collocate presso investitori istituzionali tramite un collocamento privato internazionale con procedura di accelerated bookbuilding (ABB), che si svolgerà da oggi, 22 giugno 2026, alle ore 14:00 CET del 24 giugno 2026.



"Siamo lieti di rendere nuovamente OHB accessibile a una più ampia gamma di investitori che condividono la nostra fiducia nel futuro dell'industria spaziale europea - ha detto il CEO Marco Fuchs - Questo aumento di capitale ci apre la strada per realizzare i nostri obiettivi strategici: vogliamo accelerare l'industrializzazione, investire in vettori di lancio ed esplorare interessanti opportunità di M&A".



OHB emetterà fino a 1.702.480 nuove azioni. Ipotizzando che tutte le nuove azioni siano collocate al prezzo di 300 euro, la società prevede di ricevere proventi lordi fino a 510,7 milioni di euro e proventi netti di circa 490,2 milioni di euro al netto dei costi di transazione. OHB riceverà l'intero ricavato derivante dall'emissione delle nuove azioni, mentre KKR riceverà separatamente il ricavato derivante dalla vendita delle proprie azioni esistenti.



L'operazione si compone di due parti: un collocamento privato per investitori istituzionali e una successiva offerta di diritti per gli azionisti esistenti con flottante. La famiglia Fuchs non parteciperà all'operazione in qualità di azionista venditore e rimarrà azionista di maggioranza, detenendo oltre il 60% delle azioni. KKR venderà fino a 1.228.000 azioni esistenti, pari a circa il 22,3% del capitale sociale, inclusa una potenziale opzione di over-allotment, e deterrà oltre il 20% delle azioni al termine dell'operazione. Il collocamento privato comprenderà un totale di fino a 2.833.388 azioni, corrispondenti a circa 850 milioni di euro ipotizzando il pieno esercizio dell'opzione Greenshoe.



OHB intende impiegare il ricavato netto per i seguenti scopi: industrializzare ulteriormente l'azienda, espandere la capacità produttiva e perseguire interessanti opportunità di M&A in un contesto di consolidamento del mercato spaziale europeo. Inoltre, saranno possibili investimenti in vettori e strutture di lancio, nonché in programmi di nuova generazione che spaziano dall'esplorazione lunare alle missioni in orbita terrestre bassa e ad altre applicazioni.

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