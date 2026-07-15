Acquisto per Aurubis

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Vigoroso rialzo per il produttore tedesco di rame , tra i titoli dell'indice MDAX , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,16%.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 179,6 Euro, con stop loss calcolato a quota 156,7 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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