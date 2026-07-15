Analisi Tecnica: EUR/CHF del 14/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Performance infelice per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata del 14 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,9263, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,9219. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,9307.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)