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/ Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,18%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,18%
Il Dow Jones inizia a scambiare a 52.604,2 punti
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Finanza
15 luglio 2026 - 15.33
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L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,18%, dopo aver aperto a quota 52.604,2.
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