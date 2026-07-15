Milano 17:35
52.411 -0,85%
Nasdaq 20:26
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Dow Jones 20:26
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Londra 17:35
10.516 -0,13%
Francoforte 17:35
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,13%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.515,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,13%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un -0,13% e archivia gli scambi a 10.515,92 punti.
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