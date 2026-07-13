Milano 13-lug
0 0,00%
Nasdaq 13-lug
29.264 -1,88%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 13-lug
10.498 +0,01%
Francoforte 13-lug
25.114 +0,19%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,01%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.498,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,01%)
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un +0,01% e archivia gli scambi a 10.498,29 punti.
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