Eventi e scadenze del 15 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 15/07/2026

Appuntamenti:

Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War - Castel Gandolfo e Campidoglio, Roma - Summit di Premi Nobel, leader mondiali ed esperti di IA verso la Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante. 30 Premi Nobel, 30 Paesi rappresentati, ex Capi di Stato e di Governo, 20 principali esperti di IA, tra cui OpenAI, Google DeepMind, AARU e Anthropic, e 30 tra le più importanti università e istituzioni di ricerca del mondo si confronteranno su sicurezza internazionale, governance delle tecnologie emergenti, disarmo e costruzione di un'economia orientata alla pace. Al centro del dibattito vi sarà la ricerca di un nuovo paradigma globale capace di coniugare innovazione, responsabilità ed etica. L’evento si concluderà con una sessione solenne in Campidoglio (da martedì 14/07/2026 a giovedì 16/07/2026)

Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo

Banca d'Italia - Mercato finanziario; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche

Fed - Warsh, Rapporto di metà anno (Senato) - Il Presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria al Senato

Bank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Fed - Beige Book

10:00 - ABI - Assemblea Annuale 2026 - Roma, Auditorium della Tecnica - All'assemblea degli associati dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) interverranno, Antonio Patuelli (Presidente dell'ABI), Fabio Panetta (Governatore della Banca d'Italia), Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze) e Gabriele Fava (Presidente INPS). A seguire ci saranno il Consiglio ABI e il Comitato esecutivo ABI

10:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo della Moda - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo della Moda, alla presenza del ministro delegato per l'Industria francese, Sébastien Martin. Segue, alle ore 10.45, una Conferenza stampa con i due Ministri. Previsto inoltre un giro tavolo per gli operatori

11:00 - Istat - Aggiornamento ATECO 2025

11:00 - Osservatorio ECM Euronext Growth Milan - Palazzo Mezzanotte, Milano - Presentazione dell'Osservatorio ECM Euronext Growth Milan 2026 di IRTOP Consulting. Tra gli interventi, Giulio Centemero, Commissione Finanze Camera dei deputati, Barbara Lunghi, Head of Primary Market Borsa Italiana, Anna Lambiase, CEO IRTOP Consulting, Gianluigi Serafini, Equity Partner GA Alliance e Paolo Giovanni Gatti, Partner Nexia Audirevi

11:00 - Assemblea Pubblica AISCAT 2026 - Acquario Romano di Roma - L'evento si svolge in occasione dei 60 anni di AISCAT. Il nuovo Presidente Larini presenta la visione per il futuro delle infrastrutture "Un comparto, una visione: i valori della ripartenza per il futuro del settore". Un appuntamento che riunirà istituzioni, operatori del settore, imprese e stakeholder per riflettere sul ruolo delle infrastrutture autostradali nello sviluppo economico del Paese. Interverrà il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini

11:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni al Premio Maestro dell'arte della cucina italiana - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, alla Cerimonia di conferimento del Premio Maestro dell'arte della cucina italiana

14:00 - "DIGITALIZZATI: Difesa dalle frodi e Educazione Digitale" - Roma , Sede I-Com, Palazzo Colonna - Convegno organizzato da Altroconsumo e I-Com per presentare i risultati del progetto DIGITALIZZATI, promosso da Altroconsumo e finanziato dal MIMIT, dedicato al rafforzamento delle competenze digitali e alla prevenzione delle frodi online. L'evento riunisce istituzioni, parlamentari, autorità e operatori di mercato per un confronto su educazione digitale e sicurezza informatica

14:00 - Senato - Linee programmatiche, audizione Ministro Mazzi - Aula della Commissione Politiche UE del Senato - Le Commissioni riunite Attività produttive Camera e Industria Senato svolgono l'audizione del Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, sulle linee programmatiche del suo dicastero

15:00 - Question time - Ministro Urso - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati

18:00 - Confagricoltura - Dialogo tra Giansanti e Lollobrigida - Palazzo della Valle, Roma - "Agricoltura italiana: identità, competitività e futuro". Dialogo tra il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Partendo dalla situazione attuale delle produzioni di punta del nostro Paese, saranno esaminate le criticità e avanzate proposte per superare le emergenze e rafforzare le filiere, a partire dalle imprese agricole

18:30 - Med-Or Day 2026 - Roma, Fondazione Med-Or - All'evento, dedicato al tema "Atlantico-Europa-Mediterraneo. Quale futuro per la NATO?", interverrà l'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Presidente del Comitato Militare della NATO

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

ASML Holding - Risultati di periodo: Q2 2026

BlackRock - Risultati di periodo

Burberry - Assemblea

Casta Diva Group - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Conagra Brands - Risultati di periodo

Johnson & Johnson - Risultati di periodo

Morgan Stanley - Risultati di periodo

Rocket Sharing Company - Assemblea: Bilancio

Sg Company - CDA: Preconsuntivo Semestrale

United Airlines Holdings - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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