Ferretti, Anastassov: non cercheremo mai il volume comprandolo con gli sconti

(Teleborsa) - Stassi Anastassov
, nuovo AD di Ferretti
, torna a scrivere ai dipendenti, a distanza di due mesi dal suo insediamento e di un mese dalla prima missiva
. "Sono arrivato aspettandomi di scoprire che cosa dovesse cambiare. Ho scoperto, invece, che cosa non deve cambiare mai
- ha sostenuto - L’artigianalità. L’orgoglio. Il senso di appartenenza, La pazienza. L’ossessione per il dettaglio - mano dopo mano di vernice su uno scafo Riva, applicata con la pazienza degli artisti. L’anima di ogni marchio. Il genio italiano dietro ogni yacht. Ho guidato aziende globali per più di trent’anni, in tre continenti, e non ho mai visto nulla di simile a ciò che fate ogni giorno".
Nella lettera, che non contiene annunci né decisioni strutturali
, l'AD ha affermato di aver "scoperto che il nostro più grande vantaggio competitivo non è nascosto in un bilancio. È visibile ogni giorno, in sette marchi straordinari. La maggior parte delle aziende impiega decenni per costruire un solo marchio iconico. Noi ne abbiamo ereditati sette. Riva. Pershing. Itama. Wally. Ferretti Yachts. Custom Line. CRN. Sette icone italiane. Sette identità. Sette diversi sogni del mare. Questo non è un portafoglio. È una responsabilità. E non può essere copiato: un concorrente può costruire un cantiere in tre anni. Nessuno può comprare 180 anni di desiderio. Ognuno di questi marchi è nato qui, in Italia. Il Made in Italy non è il nostro marketing. È la nostra identità".
"Vedo la mia responsabilità non nel lasciare il segno sul Gruppo Ferretti, ma nel proteggere le caratteristiche
di ognuno dei nostri marchi - le impronte dei fondatori, dei designer, degli artigiani - e nel renderle ancora più preziose - ha detto Anastassov - E questa è la filosofia dietro tutto ciò che faremo insieme. La soluzione a ogni sfida di business che affrontiamo non è diventare meno Ferretti Group. È diventare più Ferretti Group".
"E non cercheremo mai il volume comprandolo con gli sconti
- il nostro compito è meritare il premium, ogni yacht, ogni anno, perché quel premium protegge la vostra artigianalità, il vostro lavoro e il vostro orgoglio", ha sottolineato.
Ricordando che Ferretti sta entrando nei mesi più intensi dell'anno con i grandi saloni nautici - Cannes, Monaco, Genova, Fort Lauderdale -, i Global Dealer Meeting e la Private Preview a Monte Carlo, ha sostenuto che la sua convinzione "non è mai stata così forte" e "il meglio debba ancora venire
".