ITG debutta sul Nasdaq dopo IPO al di sotto della forchetta di prezzo

(Teleborsa) - ITG, fornitore statunitense di servizi end-to-end per i settori delle comunicazioni e delle infrastrutture digitali, ha prezzato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) di 19.512.196 azioni ordinarie di Classe A a 16 dollari per azione, al di sotto della fascia di prezzo precedentemente annunciata di 19-22 dollari al pezzo e raccogliendo 312 milioni di dollari. Inoltre, la società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 2.926.829 azioni ordinarie, al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. Le azioni debuttano oggi sul Nasdaq con il simbolo "ITG".



La società prevede di ricevere proventi netti pari a circa 279,2 milioni di dollari, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese stimate relative all'offerta, ed escludendo l'eventuale esercizio da parte dei sottoscrittori dell'opzione di acquisto di ulteriori azioni ordinarie.

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