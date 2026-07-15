Francoforte: positiva la giornata per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta positiva per la big tedesca delle costruzioni , che avanza bene del 2,07%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hochtief rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dal colosso delle costruzioni restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 468,2 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 476,4. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 484,6, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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