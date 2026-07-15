New York: preme sull'acceleratore KKR & Co

(Teleborsa) - Grande giornata per la società di investimento attiva nel private equity e nella gestione patrimoniale e assicurativa , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,36%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di KKR & Co più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di KKR & Co sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 103,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 98,65. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 108,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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