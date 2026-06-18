New York: movimento negativo per Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che tratta con una perdita del 2,42%.
L'andamento di Johnson & Johnson nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Johnson & Johnson, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 231,7 USD. Primo supporto visto a 226,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 224,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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