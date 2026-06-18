New York: movimento negativo per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , che tratta con una perdita del 2,42%.



L'andamento di Johnson & Johnson nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Johnson & Johnson , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 231,7 USD. Primo supporto visto a 226,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 224,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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