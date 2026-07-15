New York: scambi al rialzo per American Express

(Teleborsa) - Bene il famoso gruppo delle carte di credito , con un rialzo dell'1,82%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di American Express rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo del gruppo delle carte di credito mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 364,1 USD. Rischio di discesa fino a 357,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 370,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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