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New York: balza in avanti American Express

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti American Express
Rialzo marcato per il famoso gruppo delle carte di credito, che tratta in utile del 2,76% sui valori precedenti.
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