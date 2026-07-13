In rally American Express, assist da JP Morgan
(Teleborsa) - Composto rialzo per American Express che si muove con un guadagno dell'1,47%, dopo che JP Morgan incrementa il prezzo obiettivo da 328 a 400 dollari.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del famoso gruppo delle carte di credito rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di American Express è in rafforzamento con area di resistenza vista a 357,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 354,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 361.
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