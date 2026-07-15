OPS eCom riammessa alle negoziazioni

(Teleborsa) - Borsa Italiana rende noto che le azioni OPS eCom
sono riammesse stamattina alle negoziazioni dopo essere stati sospese lo 13 luglio
.
Sospensione che era avvenuta in attesa di un comunicato.
Il titolo torna pertanto a scambiare
dopo che la società ha annunciato di aver ricevuto una manifestazione di interesse non vincolante
da parte di due distinti operatori industriali, attivi rispettivamente nel settore dell’e-commerce e del retail fisico in relazione a una possibile operazione straordinaria.