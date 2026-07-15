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OPS eCom riammessa alle negoziazioni

Finanza
OPS eCom riammessa alle negoziazioni
(Teleborsa) - Borsa Italiana rende noto che le azioni OPS eCom sono riammesse stamattina alle negoziazioni dopo essere stati sospese lo 13 luglio.

Sospensione che era avvenuta in attesa di un comunicato.

Il titolo torna pertanto a scambiare dopo che la società ha annunciato di aver ricevuto una manifestazione di interesse non vincolante da parte di due distinti operatori industriali, attivi rispettivamente nel settore dell’e-commerce e del retail fisico in relazione a una possibile operazione straordinaria.


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