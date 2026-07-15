Pesante sul mercato di New York NetApp

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati , che mostra un -9,87%.



L'andamento di NetApp nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo del produttore di attrezzature per data storage mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 169,9 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 150,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 189,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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