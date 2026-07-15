Quando la birra investe sull'acqua: Heineken per la tutela delle risorse idriche di Massafra

(Teleborsa) - L'Italia è oggi un Paese esposto allo stress idrico e tra i maggiori consumatori di acqua in Europa. Una s, che negli ultimi decenni ha ridotto di circa il 20% la disponibilità di acqua. Tra le aree più colpite c'è la Puglia, dove ledella media dell'ultimo decennio.Per fronteggiare questa sfida, HEINEKEN Italia insieme ad ARIF ha deciso di puntare sul, attraverso il progetto "Valore Acqua", che prevede la riattivazione di una vasca di accumulo da 10.000 metri cubi, oggi inutilizzata, alimentata da acque superficiali provenienti dal sistema collegato al fiume Bradano e alla diga di San Giuliano, in Basilicata. Una volta rimessa in funzione, l'infrastruttura consentirà didi Contrada Borgo Perrone, favorendo l'impiego di una risorsa idrica superficiale già disponibile sul territorio, con un conseguente alleggerimento della pressione sulla falda della Murgia. Il progetto rappresenta una tappa importante nel più ampio percorso avviato da HEINEKEN Italia verso una. Dal 2010 infatti, il Gruppo ha ridotto del 60% il consumo di acqua per ettolitro di birra prodotto, passando da un consumo di 7 litri di acqua per produrre un litro di birra ai 2,9 litri di oggi. Il completamento dell'intervento è previsto entro il primo trimestre del 2028 e sarà seguito dalla fase di collaudo e certificazione.Durante la presentazione del progetto, Alexander Koch, Amministratore Delegato di HEINEKEN Italia, ha dichiarato: "Per HEINEKEN Italia la sostenibilità è una leva strategica che orienta il nostro modo di fare impresa e di creare valore nel lungo periodo. La tutela delle risorse naturali, e in particolare dell'acqua, è una responsabilità che va oltre i confini dei nostri birrifici e richiede un, collaborazione e visione di lungo termine. Con il progetto 'Valore Acqua' vogliamo contribuire a costruire una maggiore resilienza dei territori in cui operiamo e confermare la volontà di generare un impatto positivo e condiviso per le comunità, l'ambiente e il sistema produttivo"Leo Gasparri, Sustainability Manager di HEINEKEN Italia, ha invece dichiarato: "Valore Acqua rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra impresa e istituzioni possa sviluppare soluzioni capaci di rafforzare la resilienza idrica dei territori. L'obiettivo di questa iniziativa, che abbiamo sviluppato insieme ad ARIF, èa livello territoriale, generando così un beneficio idrico condiviso che coinvolge comunità, agricoltura ed ecosistemi. Il nostro auspicio è che questo progetto possa diventare un esempio positivo anche in altri contesti italiani chiamati ad affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e dalla crescente scarsità della risorsa idrica".Francesco Sisci, Direttore Generale di ARIF, ha infine dichiarato: "La gestione sostenibile della risorsa idrica rappresenta una delle sfide più importanti che la nostra regione è chiamata ad affrontare. In un contesto segnato dagli effetti del cambiamento climatico e dalla crescente pressione sulla disponibilità d'acqua, investire ine consentano unassume un valore strategico. Progetti pilota come 'Valore Acqua' contribuiscono a rafforzare la, favorendo una gestione sempre più sostenibile del patrimonio idrico della Puglia""Valore Acqua" rappresenta un progetto pilota che si pone l'ambizione di offrire spuntichiamati ad affrontare le sfide della gestione sostenibile della risorsa idrica. La scelta del birrificio di Massafra come punto di partenza dell'iniziativa non è casuale, ma celebra una coesione col territorio che dura da 52. Il birrificio di Massafra infatti è stato il primo ad essere acquisito dal gruppo olandese nel 1974, diventando ilper HEINEKEN Company.Il progetto di resilienza idrica "Valore Acqua" si inserisce all'interno della, il piano di crescita di lungo periodo del Gruppo, e del programma di sostenibilità Brew a Better World, che definisce gli obiettivi ambientali e sociali di HEINEKEN fino al 2030, con l'ambizione di raggiungere ladel valore entro il 2040. La gestione responsabile dell'acqua rappresenta da sempre uno dei pilastri dell'impegno ambientale dell'azienda.HEINEKEN produce birra in Italia da oltre 50 anni, è presente sul territorio con i 4 birrifici di Comun Nuovo (BG), Assemini (CA), Massafra (TA) e Pollein (AO). Con circa, HEINEKEN è oggi il primo produttore di birra nel nostro Paese, dove produce e commercializza circa, investendo in innovazione e sviluppo. Attraverso il piano "Brew a Better World" HEINEKEN integra la Sostenibilità al business, creando valore per l'azienda, la società e l'intero pianeta.