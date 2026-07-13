Consob, a fine 2025 operative 57 SIM e 167 SGR

(Teleborsa) - Il numero di banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento in Italia era, a fine 2025, pari a 377 (382 a fine 2024), di cui 34 banche comunitarie abilitate a operare in Italia mediante stabilimento di succursale e otto banche di paesi terzi autorizzate a operare in Italia con o senza stabilimento di succursale. È quanto emerge dalla relazione per l'anno 2025 della Consob.



Il numero di Sim autorizzate alla prestazione di servizi di investimento era, a fine 2025, pari a 57. I soggetti iscritti all'elenco delle imprese di investimento comunitarie autorizzate a operare in Italia mediante succursale erano 47, di cui due di classe 1.



Risultavano, inoltre, 85 imprese di investimento iscritte nell'albo delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate a operare in Italia (84 di diritto inglese e una di diritto svizzero) a fine 2025, di cui 5 con succursale, 79 in libera prestazione di servizi e una in entrambe le modalità.



Sempre a fine 2025, risultavano iscritte nei relativi albi 167 società di gestione del risparmio (Sgr) e 18 società di investimento a capitale fisso in gestione. Alla stessa data 110 gestori comunitari operavano in Italia per il tramite dello stabilimento di succursali. La vigilanza sugli Oicr si è concentrata, secondo un approccio risk-based, sulla correttezza dei comportamenti connessi alle scelte di investimento, anche in termini di aderenza alla politica di investimento rappresentata nella documentazione d'offerta e ai temi della finanza sostenibile.



La relazione fa notare che nel 2025 il settore del crowdfunding è stato caratterizzato da una notevole contrazione del numero delle nuove autorizzazioni e dalla fuoriuscita dal mercato di alcuni operatori. In particolare, nel corso del 2025, sono state autorizzate due società e sono pervenute sei istanze di rinuncia espressa all'autorizzazione, di cui tre già accolte con conseguente cancellazione dal relativo registro tenuto dall'ESMA. A fine 2025, i fornitori di servizi di crowdfunding italiani iscritti nel suddetto registro ai sensi dell'art. 14 della Regolamento Crowdfunding erano 40.





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