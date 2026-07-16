Milano 9:37
52.275 -0,26%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:37
10.464 -0,49%
24.903 -0,39%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 15/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Piccolo spunto rialzista per l'indice svizzero, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,46%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14.338, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14.246. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14.430.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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