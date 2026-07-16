Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 15/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Piccolo spunto rialzista per l'indice svizzero, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,46%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14.338, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14.246. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14.430.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)