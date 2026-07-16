Arrow Global acquista Borio Mangiarotti e amplia la piattaforma milanese di real estate

(Teleborsa) - Arrow Global Group, asset manager alternativo specializzato nel private credit e nel real estate, ha annunciato l’acquisizione di Borio Mangiarotti, storica realtà milanese attiva come developer e general contractor.



L’operazione, di cui non sono stati divulgati dettagli finanziari, si inserisce nel consolidato track record europeo di Arrow e risponde alla strategia del Gruppo, incentrata sull’investimento e sullo sviluppo in piattaforme locali, che costituisce un elemento distintivo del suo modello di business. Fondata nel 1920, Borio Mangiarotti ha svolto un ruolo significativo nello sviluppo della città di Milano, vantando un’ampia esperienza nel settore residenziale, nella rigenerazione urbana, nel project management e nel general contracting.



"Il modello di investimento di Arrow si basa sulla combinazione di capitale discrezionale e piattaforme operative locali altamente specializzate - ha detto Zach Lewy, Founder, CEO e Chief Investment Officer di Arrow Global - Borio Mangiarotti apporta competenze comprovate in origination, project management e sviluppo a Milano, uno dei mercati residenziali più solidi d’Europa. Questa acquisizione rafforza il nostro modello operativo locale e distintivo in Italia e migliora la nostra capacità di originare e realizzare opportunità asset-backed interessanti con maggiore controllo e coerenza su larga scala".



"L’ingresso in Arrow rappresenta un passo importante per Borio Mangiarotti - ha aggiunto Edoardo De Albertis, CEO di Borio Mangiarotti - Arrow condivide la nostra visione di lungo periodo su Milano e inserisce la nostra realtà in una piattaforma istituzionale fortemente complementare. La conoscenza del mercato locale e le competenze nell’execution di Borio Mangiarotti unite alle risorse finanziarie, alle capacità nell’asset management e alla presenza europea di Arrow creano solide basi per la crescita futura e il raggiungimento di importanti risultati per investitori istituzionali e partner".

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