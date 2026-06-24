Fintech, Rent2Cash annuncia l’ingresso di Stiven Muccioli nel CdA e di SM Capital nell’equity

Al via un nuovo round di finanziamento

(Teleborsa) - Rent2Cash, la prima fintech italiana che consente ai proprietari immobiliari di monetizzare anticipatamente i canoni di locazione attraverso una piattaforma tecnologica proprietaria, comunica l'ingresso nel CdA di Stiven Muccioli, founder di SM Capital, società di advisory e venture capital specializzata in startup, e key man del fondo Faro Innovation Global. Il nuovo assetto arriva dopo la chiusura della componente di equity del maxi round da 100 milioni di euro guidata proprio da SM Capital tramite il fondo Faro Innovation Global.



La società oggi è pronta ad annunciare anche un nuovo round di finanziamento tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. L’affermazione del modello R2C. Nei primi cinque mesi del 2026 la società guidata da Gianluca Fioranelli, Yilang Chen e Marco Grassi, ha registrato una crescita dei volumi erogati, che sono aumentati di oltre otto volte rispetto all'intero 2025.



R2C diventa così la principale piattaforma tecnologica italiana che opera nel "real estate income", quel segmento che riguarda i rendimenti degli investimenti immobiliari, confermando la validità del modello e la crescente appetibilità delle soluzioni sviluppate dalla piattaforma. "Con una struttura patrimoniale rafforzata, una governance arricchita e il supporto di investitori pronti a sostenere nuovi piani di sviluppo, Rent2Cash si prepara così ad affrontare una nuova fase di espansione, puntando a consolidare la propria posizione tra gli operatori fintech più dinamici e innovativi del panorama europeo" affermano i founder.



L’ingresso di Stiven Muccioli nel CdA. In questo contesto l’ingresso di Stiven Muccioli nel Consiglio di Amministrazione con delega alle attività di M&A e fundraising, rappresenta un importante arricchimento della governance in una fase cruciale dello sviluppo aziendale. Muccioli, che oltre a guidare SM Capital è anche founder di BKN301, fintech recentemente finanziata anche da BlackRock e con alle spalle exit importanti tra cui la piattaforma di e-commerce Ventis (ceduta a Iccrea Banca), avrà in Rent2Cash un ruolo strategico che lo vedrà gestire il processo di crescita per linee esterne, la strutturazione delle future operazioni straordinarie e i rapporti con investitori istituzionali. Il manager inoltre sarà chiamato a supportare il board nell'identificazione di opportunità di acquisizione, partnership strategiche e nuove operazioni di raccolta finalizzate ad accelerare ulteriormente il percorso di crescita del Gruppo.



"Rent2Cash sta dimostrando una capacità di esecuzione straordinaria in un mercato che richiede innovazione, velocità e solidità finanziaria - dice Muccioli, neo consigliere della società - i risultati raggiunti negli ultimi mesi confermano la forza del progetto industriale e la qualità del team. Il mio obiettivo sarà contribuire alla creazione di valore attraverso operazioni strategiche di M&A e l'apertura a nuovi capitali che possano sostenere una crescita sempre più ambiziosa, sia in Italia sia sui mercati internazionali".



La nuova campagna di finanziamento. La fiducia di SM Capital e il fondo Faro Innovation Global nel progetto di Rent2Cash guarda già oltre l'operazione appena conclusa. Va in questo senso l’annuncio di un nuovo round di finanziamento previsto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, operazione coerente con il programma di investimento da oltre 50 milioni dichiarato dal fondo. La nuova raccolta sarà destinata ad accelerare l’evoluzione di Rent2Cash come infrastruttura tecnologico-finanziaria incentrata sull’adozione di modelli predittivi, data-driven e AI-enabled, in maniera capillare su tutte le funzioni interne, in un’ottica di automazione dei processi lungo tutto il ciclo di gestione delle pratiche. Inoltre, le nuove risorse serviranno per potenziare le capacità di creazione di nuovi business, anche tramite l’entrata nel team di figure senior, nonché per finanziare l’espansione per linee esterne attraverso acquisizioni mirate e operazioni di consolidamento. "Abbiamo individuato in Rent2Cash una piattaforma con un elevato potenziale di crescita e una visione chiara del proprio percorso di sviluppo", spiegano i lead investor. "I risultati conseguiti finora rappresentano solo una parte delle opportunità che vediamo davanti all'azienda. Per questo intendiamo continuare a supportarne il percorso di crescita anche nelle prossime fasi".

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