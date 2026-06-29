Londra: calo per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse , che presenta una flessione dell'1,99%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Berkeley Group Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Berkeley Group Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,94 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 35,16. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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