Londra: calo per Berkeley Group Holdings
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che presenta una flessione dell'1,99%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Berkeley Group Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Berkeley Group Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,94 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 35,16. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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