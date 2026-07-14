Londra: in calo InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo che gestisce alberghi , che passa di mano con un calo del 3,64%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di InterContinental Hotels Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di InterContinental Hotels Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 156,6 USD. Prima resistenza a 159,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 155,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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