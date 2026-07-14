Londra: in calo InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo che gestisce alberghi, che passa di mano con un calo del 3,64%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di InterContinental Hotels Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di InterContinental Hotels Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 156,6 USD. Prima resistenza a 159,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 155,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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