Richemont supera le attese: vendite in crescita grazie alla domanda di gioielli negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Richemont ha registrato un aumento delle vendite superiore alle aspettative, nel trimestre concluso a giugno, sostenuto dalla forte domanda di gioielli di alta gamma negli Stati Uniti, in particolare per i marchi Cartier e Van Cleef & Arpels.



Il gruppo svizzero del lusso ha comunicato un incremento del 20% delle vendite a cambi costanti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quasi il doppio rispetto alla crescita dell'11% prevista dagli analisti. Dopo la pubblicazione dei risultati, il titolo è salito fino al 7,4% nelle prime contrattazioni alla Borsa di Zurigo, trainando al rialzo anche altri titoli del settore.



La divisione gioielleria, che rappresenta circa tre quarti del fatturato del gruppo, ha registrato una crescita del 24%, con il continente americano a guidare l'espansione. In Europa, le vendite sono state sostenute sia dalla domanda della clientela locale sia dagli acquisti effettuati dai turisti provenienti dal Nord America e dal Medio Oriente.



La divisione degli orologi specialistici ha invece riportato una crescita dell'8%, con performance particolarmente positive per i marchi

Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre e A. Lange & Söhne.



Nel trimestre, le vendite sono aumentate in tutte le aree geografiche, compreso il Medio Oriente e l'Africa, dove il gruppo è tornato a registrare una crescita e realizza poco meno di un decimo del proprio fatturato. Richemont ha segnalato un lieve calo delle vendite trimestrali negli Emirati Arabi Uniti. Nell'area Asia-Pacifico, invece, il fatturato è aumentato del 21%, sostenuto soprattutto dalla divisione gioielleria.



Alla fine del trimestre la posizione finanziaria netta del gruppo è salita a 9,1 miliardi di euro, includendo un incasso straordinario di 400 milioni di euro derivante dalla recente cessione della partecipazione detenuta nell'operatore duty free Avolta.

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