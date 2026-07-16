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/ Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dell'1,07%)
Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dell'1,07%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.955,58 punti
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Finanza
16 luglio 2026 - 03.38
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Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dell'1,07%, dopo aver esordito a 3.955,58.
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