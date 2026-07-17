Milano 16-lug
52.374 0,00%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 16-lug
10.572 0,00%
Francoforte 16-lug
24.915 0,00%

Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-2,14%)

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.882,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Netto calo per Shanghai in avvio (-2,14%)
L'Indice della Borsa cinese esibisce una perdita secca del 2,14% a quota 3.882,41 in apertura.
Condividi
```