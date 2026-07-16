Cyberoo, Alantra conferma buy ma lima target price a 2,3 euro, upside potenziale dell'81%

(Teleborsa) - Alantra conferma il "buy" su Cyberoo limandone però il target price da 2,7 a 2,3 euro, valutazione che incorpora un upside potenziale dell'81% rispetto al prezzo di mercato.



Gli analisti osservano che "i risultati dell'esercizio 2025 sono migliorati su base annua in termini di vendite e dinamica del capitale circolante, ma l'EBITDA è risultato inferiore alle aspettative a causa dei prolungati investimenti in Keatrix, che dovrebbe rappresentare il prossimo motore di crescita delle vendite e della redditività".



Nel corso del 2025, Cyberoo "ha compiuto progressi in aree critiche chiave, riducendo i crediti commerciali e l'esposizione creditizia di Sedoc" e "Cyberoo Capital dovrebbe ulteriormente supportare la dinamica del capitale circolante netto attraverso le sue soluzioni, sebbene con un maggiore utilizzo del debito, sfruttando la flessibilità finanziaria" dell'azienda.



"L'attenzione si sposta sulle vendite di Keatrix, con il supporto da nuove partnership di distribuzione strategiche, dall'espansione internazionale e dai prossimi prodotti SaaS".



Alantra conferma la previsione sulle vendite per l'esercizio 2026, rivede leggermente al ribasso quella per il 2027 e introduce la stima 2028, con una crescita più concentrata nella seconda parte dell'anno, portando a un CAGR tra il 2025 e il 2028 del 13,4%.



Gli esperti hanno ridotto la previsione sull'EBITDA per riflettere un'espansione del margine più graduale, con un margine di circa il 35% nel 2028.

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