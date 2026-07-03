ICOP, Alantra alza il TP a 40,30 euro: OPS su Trevi accelera l'investment case

(Teleborsa) - Alantra
alza il target price su ICOP
a 40,3 euro dal precedente 29 euro e conferma la raccomandazione Buy, in seguito al lancio dell’OPS
su Trevi
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Gli analisti prevedono che "l'operazione generi immediatamente valore, con un multiplo di acquisizione inferiore alla valutazione di ICOP, e che rafforzi in modo sostanziale la redditività". Essi ritengono inoltre "che la logica industriale sia convincente", con un'operazione che unisce "due aziende altamente complementari".
Alantra ritiene che la transazione "abbia un'elevata probabilità di concludersi, supportata da un'accoglienza favorevole del mercato e da un contesto di stakeholder sempre più positivo". Ipotizzando la chiusura nel quarto trimestre del 2026, "le nostre previsioni includono un quarto del consolidamento di Trevi nell'esercizio 2026 e il contributo completo dell'esercizio 2027, con ipotesi di sinergie prudenti e il pieno riconoscimento dei costi di acquisizione", aggiungono gli analisti.
Il conseguente cambiamento radicale nelle stime di Alantra (aggiustamenti medi tra l'esercizio 2027 e l'esercizio 2028: Ricavi +100%+, EBITDA +76%, Utile netto +35%) determina un "aumento significativo della nostra valutazione e rafforza la nostra convinzione che la combinazione migliori sostanzialmente la storia azionaria di ICOP".