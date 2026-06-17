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Bucci (DG Proxigas): “Le nostre sfide sono sostenibilità e sicurezza”

Economia, Energia, Sostenibilità
Bucci (DG Proxigas): “Le nostre sfide sono sostenibilità e sicurezza”
(Teleborsa) - “Oggi celebriamo gli 80 anni della nostra associazione: una storia lunga, una bella storia”, spiega Marta Bucci, Direttore Generale di Proxigas, nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dell’associazione.


“Celebriamo l’associazione, ma anche le aziende che hanno dato vita all’associazione e che hanno saputo accompagnare il nostro Paese, sostenendo lo sviluppo sociale ed economico e diffondendo speranza ed energia in un mondo che era da ricostruire, a partire dal dopoguerra – continua la DG Bucci -. Il nostro sguardo è rivolto non solo al passato, a quella storia di prossimità che si è creata tra il gas e gli italiani e che ha portato benessere e innovazione, ma anche al futuro, alle sfide che ci attendono: alla sostenibilità, alla sicurezza. A queste sfide guardiamo con impegno e responsabilità”.
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