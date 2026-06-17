Bucci (DG Proxigas): “Le nostre sfide sono sostenibilità e sicurezza”





(Teleborsa) - “Oggi celebriamo gli 80 anni della nostra associazione: una storia lunga, una bella storia”, spiega, Direttore Generale di, nell’ambito delle celebrazioni per glidell’associazione.“Celebriamo l’associazione, ma anche le aziende che hanno dato vita all’associazione e che hanno saputo accompagnare il nostro Paese, sostenendo lo sviluppo sociale ed economico e diffondendo speranza ed energia in un mondo che era da ricostruire, a partire dal dopoguerra – continua la DG Bucci -. Il nostro sguardo è rivolto non solo al passato, a quella storia di prossimità che si è creata tra il gas e gli italiani e che ha portato benessere e innovazione, ma anche al futuro, alle sfide che ci attendono: alla sostenibilità, alla sicurezza. A queste sfide guardiamo con impegno e responsabilità”.