Helsing raccoglie 1,8 miliardi di dollari in un round Serie E: valutazione a 18 miliardi

(Teleborsa) - Helsing, azienda europea specializzata nella difesa basata su intelligenza artificiale, ha annunciato di aver raccolto 1,8 miliardi di dollari in un round di Serie E, con una valutazione della società a 18 miliardi di dollari. Al round hanno partecipato investitori nuovi ed esistenti, tra cui Dragoneer Investment Group, Lightspeed Venture Partners, Disruptive, Iconiq, Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives, JPMorganChase, Canada Pension Plan Investment Board, General Catalyst, Plural e Stepstone.



La domanda degli investitori ha superato in modo significativo l'allocazione disponibile, riflettendo una fiducia forte e crescente nelle tecnologie di difesa basate su AI e software-defined, ha sottolineato l'azienda in una nota. La società rimane comunque a maggioranza europea.



Il Consiglio di Amministrazione di Helsing resta invariato, con i co-presidenti Daniel Ek e Tom Enders e i membri Jeannette zu Fürstenberg e Denis Mercier, oltre ai fondatori della società. Il nuovo investimento accelererà la missione di Helsing di sviluppare e integrare nuove piattaforme AI nelle capacità di difesa di un numero crescente di nazioni partner. Tra gli investitori già presenti in Helsing figurano Prima Materia, Accel e Greenoaks.

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