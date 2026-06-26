Berkeley Group Holdings, scendono le quotazioni a Londra
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,26% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Berkeley Group Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Berkeley Group Holdings rispetto all'indice.
Tecnicamente, Berkeley Group Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,12 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,22. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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