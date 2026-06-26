Berkeley Group Holdings, scendono le quotazioni a Londra

(Teleborsa) - Si muove in perdita l' azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,26% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Berkeley Group Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Berkeley Group Holdings rispetto all'indice.





Tecnicamente, Berkeley Group Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,12 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,22. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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