Indicazioni rialziste per Societe Generale

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Seduta negativa per la big bank francese , tra i componenti del CAC40 , che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,94%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 75,68 Euro, con stop loss calcolato a quota 73,34 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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