Milano 14:22
51.998 -0,79%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
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Londra 14:22
10.481 -0,33%
Francoforte 14:22
24.756 -0,97%

Lettura rialzista per American Express

Finanza
Lettura rialzista per American Express
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Balza in avanti il famoso gruppo delle carte di credito, tra i titoli dell'indice Dow Jones, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,95%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di American Express ai prezzi attuali pari a 358,4 USD, con stop loss individuato in area 344,1 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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