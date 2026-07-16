SESA, Ebitda +8,2% a 260,4 milioni e utile netto adjusted +10,7% a 106,1 milioni nell'esercizio al 30 aprile 2026

(Teleborsa) - SESA ha archiviato l'esercizio chiusosi lo scorso 30 aprile con ricavi e altri proventi a 3.620,8 milioni di euro (+7,9% Y/Y vs Pro-forma, +10,6% Y/Y vs Reported), con una crescita del 9,8% in H2 2026 e del 9,0% nel solo Q4 2026.



L'Ebitda si è attestato a 260,4 milioni (+8,2% Y/Y vs Pro-Forma, +10,6% Y/Y vs Reported, Ebitda margin 7,2%) con una crescita del 9,9% in H2 2026 (Ebitda margin 7,2%) e dell’8,2% nel solo Q4 2026 (Ebitda margin 7,6%), grazie alla crescente efficienza operativa (risorse umane al 30/4/26 +3,6% Y/Y).



L'Ebit Adjusted è stato pari a 197,5 milioni (+6,5% Y/Y vs Pro-forma , +9,6% Y/Y vs Reported, Ebit Adj margin 5,5%), in crescita del 12,8% nel Q4 2026 (Ebit Adj margin 5,8%).



L'esercizio si è chiuso con un risultato netto di 80,6 milioni (+13,2% Y/Y vs pro-forma ,+19,5% Y/Y vs Reported).



Il Risultato Netto Adjusted di Gruppo è stato pari a 106,1 milioni (2,9% dei ricavi), in crescita del 10,7% Y/Y vs Pro-Forma (+13,3% Y/Y vs Reported), con una crescita del 13,2% in H2 2026 (+19,4% nel solo 4Q 2026)



Dal lato patrimoniale, la PFN Reported è passiva per 17,5 milioni, in miglioramento di 57,2 milioni rispetto a 74,7 milioni al 30 Aprile 2025, dopo circa 40 milioni di buy-back e dividendi nell’esercizio.



Il Cda proporrà all'assemblea degli azionisti, convocata per il 27 agosto prossimo (2° convocazione 28 agosto 2026), la distribuzione di un dividendo pari a 1,33 euro per azione, in incremento del 33% rispetto a 1,0 euro per azione nell’anno precedente, con data di pagamento il 23 settembre 2026, previo stacco cedola il 21 settembre.

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