Verizon riorganizza la rete retail: tagli per 3.000 dipendenti e nuove strategie per il futuro

(Teleborsa) - Verizon Communications ha annunciato una nuova fase di riorganizzazione che coinvolgerà circa 3.000 dipendenti dei negozi di proprietà dell’azienda. La decisione rientra nel piano del nuovo amministratore delegato Dan Schulman per trasformare il modello operativo del colosso statunitense delle telecomunicazioni e rilanciare la crescita dopo un periodo di difficoltà.



Nell’ambito della strategia, Verizon trasferirà 274 negozi a gestione indipendente. I lavoratori coinvolti non saranno più dipendenti diretti dell’azienda, anche se molti potrebbero essere assunti dai nuovi proprietari dei punti vendita.



La ristrutturazione arriva dopo un importante piano di riduzione del personale annunciato alla fine dello scorso anno, con il taglio del 20% della forza lavoro non sindacalizzata, pari a circa 13.000 posti.



A partire dal 16 agosto, Verizon manterrà circa 1.000 negozi gestiti direttamente, mentre altri 5.000 punti vendita continueranno a operare attraverso il modello delle concessioni indipendenti.



Il CEO Dan Schulman ha sottolineato la necessità di compiere scelte difficili per riportare l’azienda a una fase di crescita. Tra le priorità del nuovo corso c’è anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale: secondo Schulman, l’AI potrebbe sostituire una parte significativa delle attività oggi svolte dagli operatori del servizio clienti, contribuendo allo stesso tempo a migliorare l’esperienza degli utenti.



Parallelamente, Verizon ha introdotto nuovi piani tariffari più semplici e un programma fedeltà con offerte gratuite e sconti dedicati ai clienti esistenti.



L’azienda presenterà i prossimi risultati trimestrali il 24 luglio, fornendo ulteriori indicazioni sull’impatto della riorganizzazione.

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