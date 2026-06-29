Verizon, perdita fino a 800 milioni di dollari nel secondo trimestre per accordo con BT

(Teleborsa) - Verizon Communications , colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha previsto una perdita nel secondo trimestre compresa tra 700 e 800 milioni di dollari, dopo aver raggiunto un accordo con la britannica BT Group per la creazione di una joint venture per le loro attività internazionali. È quanto emerge da un filing alla SEC.



Inoltre, stima che l'operazione con BT avrà un impatto positivo sull'EBITDA di Verizon Business Group nel secondo trimestre del 2026, in quanto il patrimonio netto della divisione Verizon Contributed Business è stato classificato come destinato alla vendita e trasferito da Verizon Business Group alla voce Corporate e altre.



Inoltre, nell'ambito delle sue iniziative di trasformazione in corso, Verizon prevede che i seguenti elementi avranno un impatto sui risultati finanziari del secondo trimestre del 2026: a seguito delle continue iniziative di riduzione del personale, Verizon prevede di registrare un onere per indennità di fine rapporto compreso tra 350 e 450 milioni di dollari; Verizon prevede di registrare oneri di razionalizzazione degli asset compresi tra 200 e 300 milioni di dollari, principalmente legati alla decisione di cessare l'utilizzo di determinati immobili e asset di rete nell'ambito delle sue iniziative di trasformazione.

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