Wall Street apre in territorio positivo, focus su trimestrali e dati macro

(Teleborsa) - Partenza positiva per Wall Street con il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones
che sta mettendo a segno un +0,26%; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 7.563 punti.
Senza direzione il Nasdaq 100
(+0,05%); in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,52%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti beni di consumo secondari
(+1,11%) e telecomunicazioni
(+0,73%).
A dare fiducia agli investitori i dati che mostrano un rallentamento dell'inflazione alla produzione
(PPI headline -0,3% mensile, core +0,2%), a un giorno dal dato analogo sul CPI. L'attenzione resta concentrata sulla stagione degli utili
, vista dagli analisti come il vero banco di prova per la tenuta dei mercati nonostante l'escalation in Medio Oriente
, dove gli USA hanno condotto un quarto giorno consecutivo di raid contro l'Iran.
A sostenere il sentiment, i risultati eccezionali
di ASML
, che ha beneficiato dell'intensa domanda globale di infrastrutture AI, trainando in premercato l'intero comparto dei semiconduttori
. Anche le grandi banche USA
– JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo e Goldman Sachs – hanno riportato utili trimestrali solidi, sostenuti dal trading sui mercati dei capitali e dal dealmaking. Una dinamica che è stato confermata oggi dai risultati record
presentati da Morgan Stanley
e da BlackRock
.
Il settore finanziario funge quindi da contrappeso alla volatilità tecnologica
dopo il crollo del 25% di IBM
martedì, penalizzata da ricavi preliminari deludenti che segnalano lo spostamento della spesa aziendale verso l'hardware AI. Oltre le attese anche i risultati di Johnson & Johnson
che ha chiuso il secondo trimestre
con vendite pari a 25,3 miliardi di dollari
, sostenute dalla forte crescita dei farmaci oncologici, dei trattamenti per le malattie infiammatorie e delle terapie contro la depressione resistente.
Intanto, il neo-presidente della Fed Kevin Warsh
, nella sua prima testimonianza al Congresso, ha ribadito l'impegno della banca centrale a contrastare le pressioni inflazionistiche strutturali che alimentato le aspettative di rialzo dei tassi da parte della Banca centrale Usa. Sul tema inflazione oggi è invece intervenuto anche il presidente della Fed di New York
che ha evidenziato come sia "indubbiamente troppo alta"
.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Merck
(+2,71%), IBM
(+2,70%), 3M
(+2,64%) e Salesforce
(+1,93%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su United Health
, che continua la seduta con -2,19%.
Sotto pressione Travelers Company
, che accusa un calo del 2,18%.
Giornata fiacca per McDonald's
, che segna un calo dell'1,26%.
Piccola perdita per Visa
, che scambia con un -1,19%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Paypal
(+14,59%) che vola sulle indiscrezioni in merito ad un'offerta di acquisto da parte di Stripe
e Advent
, Atlassian
(+3,28%), MicroStrategy Incorporated
(+2,99%) e Cintas Corporation
(+2,89%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Marvell Technology
, che continua la seduta con -2,26%.
Scivola Micron Technology
, con un netto svantaggio dell'1,89%.
Tentenna Mondelez International
, che cede l'1,35%.
Sostanzialmente debole Kraft Heinz
, che registra una flessione dello 0,96%.