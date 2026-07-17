Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Seduta difficile quella del 16 luglio per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 83,8.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 87,35. Rischio di eventuale correzione fino al target 78,13. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 96,57.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)