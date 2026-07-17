Milano 9:53
52.082 -0,56%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:53
10.610 +0,36%
24.832 -0,34%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Debole la giornata del 16 luglio per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,28%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14.304,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14.232,4. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14.376,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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