Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Debole la giornata del 16 luglio per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,28%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14.304,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14.232,4. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14.376,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)