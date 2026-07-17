Milano 17:35
51.882 -0,94%
Nasdaq 22:00
28.593 -1,49%
Dow Jones 22:03
52.146 -0,77%
Londra 17:35
10.600 +0,27%
Francoforte 17:35
24.831 -0,34%

Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dello 0,77%

Il Dow Jones termina a 52.146,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dello 0,77%
Seduta in calo per l'indice più importante di Wall Street, che retrocede dello 0,77% e chiude a 52.146,39 punti.
Condividi
```