Milano 16-lug
52.374 0,00%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 16-lug
10.572 0,00%
Francoforte 16-lug
24.915 0,00%

Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,58% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 3.821,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Shanghai, in discesa -1,58% alle 05:48
Shanghai perde terreno e riporta un -1,58% alle 05:48, scambiando a 3.821,24 punti.
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