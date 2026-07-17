Milano 16-lug
52.374 0,00%
Nasdaq 16-lug
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Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 16-lug
10.572 0,00%
Francoforte 16-lug
24.915 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -4,4%

Nikkey a 63.896,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -4,4%
Indice Nikkey -4,4% a quota 63.896,48 all'apertura pomeridiana.
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