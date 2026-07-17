Directa SIM: EnVent conferma Target Price e Outperform

(Teleborsa) - EnVent conferma il rating Outperform su Directa SIM , broker italiano che offre servizi di trading online a investitori privati e istituzionali, confermando il target price a €9,83 per azione, che implica un potenziale rialzo di circa il 28% rispetto al prezzo di chiusura del 15 luglio. Nell’Equity Research Report, gli analisti evidenziano che i KPI del primo semestre 2026 sono superiori alle loro stime.



Il numero di clienti di Directa SIM ha raggiunto oltre 166 mila, in crescita del 21% rispetto alla fine del 2025, mentre gli ordini eseguiti sono saliti a 3,8 milioni, registrando un incremento del 27% su base annua. La dinamica è stata sostenuta soprattutto dalla forte espansione dell'operatività sugli ETF (+63%) e sui mercati statunitensi (+36%).



In miglioramento anche gli asset della clientela, che hanno raggiunto €11,5 miliardi, in aumento del 19% rispetto a fine esercizio 2025, trainati principalmente dalla crescita della base clienti. Gli ETF hanno rappresentano circa il 50% delle attività complessive.

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