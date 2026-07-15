Renovalo, Value Track sostituisce EnVent come Euronext Growth Advisor

(Teleborsa) - Renovalo (già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha comunicato l'interruzione consensuale dell'incarico di Euronext Growth Advisor con EnVent Italia SIM, che rimarrà in carica fino al 31 agosto 2026 incluso, e il conferimento del nuovo incarico di Euronext Growth Advisor a Value Track SIM, che subentrerà a partire dal 1° settembre 2026.



"L'avvio della collaborazione con Value Track si inserisce nel percorso di crescita delineato dal nostro recente Piano Industriale - ha commentato l'AD Guerino Cilli - Siamo convinti che questa partnership contribuirà a rafforzare la visibilità della società presso la comunità degli investitori istituzionali, accompagnando al meglio la nuova fase strategica che abbiamo intrapreso".

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