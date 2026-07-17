Ubaldi Costruzioni: EnVent conferma il giudizio "Outperform", target price a 5,50 euro

(Teleborsa) - EnVent ha confermato il rating Outperform su Ubaldi Costruzioni , fissando un target price di 5,50 euro per azione, che implica un potenziale rialzo di circa il 15% rispetto alle attuali quotazioni.



Nel report, gli analisti evidenziano che al 30 giugno 2026 il portafoglio ordini della società ammontava a 208 milioni di euro, in calo dell'8% rispetto a marzo, comprendendo 55 commesse diversificate concentrate nel Centro Italia. Il dato non include la gara idraulica "Marazzana", che porterebbe il backlog complessivo a 231 milioni di euro.



In forte crescita anche la pipeline commerciale, salita a oltre 272 milioni di euro (+46% rispetto a marzo), di cui 234 milioni relativi a offerte già presentate, in aumento del 189%.



Quotata su Euronext Growth Milan, Ubaldi Costruzioni è attiva nella realizzazione di infrastrutture pubbliche, edifici industriali, direzionali e residenziali, oltre che in segmenti specialistici come opere marittime e fluviali e sistemi antisismici. Secondo EnVent, la solidità del portafoglio ordini e l'espansione della pipeline sostengono una valutazione positiva sul titolo.





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