Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la prima banca tedesca come assets , che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Bank evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari tedesca rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Deutsche Bank rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 31,34 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 30,78. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 31,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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