New York: in perdita Robinhood Markets

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l' azienda statunitense che offre servizi finanziari online , che esibisce una perdita secca del 5,41% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Robinhood Markets rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo di Robinhood Markets confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 102,8 USD con primo supporto visto a 97,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 94,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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