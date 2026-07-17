OPS Ecom verso concordato in continuità: investitore entro 20 giorni e finanziamento in tranche

(Teleborsa) - OPS eCom comunica di aver ricevuto in data 16 luglio 2026 dallo Studio Legale Mora & Associati, advisor legale di un potenziale, un riscontro formale alle richieste formulate dalla società in ordine alle tempistiche dell’operazione di rafforzamento finanziario e patrimoniale allo studio, corredato da un cronoprogramma indicativo.



In particolare, il riscontro ricevuto evidenzia quanto segue: Concordato preventivo in continuità: il perfezionamento e la presentazione della relativa domanda sono previsti entro e non oltre i termini di scadenza già fissati per l’attuale procedura di Composizione Negoziata della Crisi (CNC) in essere in capo alla Società; Finanziamento in prededuzione: sono già in corso interlocuzioni con un potenziale investitore; l’individuazione del soggetto finanziatore sarà comunicata al Consiglio di Amministrazione entro un termine indicativo di circa venti giorni. L’erogazione, secondo quanto ad oggi prospettato, avverrà in due o tre tranche, in funzione delle esigenze connesse all’avanzamento della procedura; Assetti di governance: il finanziatore ha rappresentato, quale presupposto dell’operazione, l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione e l’attribuzione dei relativi poteri a professionisti della crisi d’impresa di elevato standing.



Quanto alle ulteriori fasi dell’operazione, l'advisor ha rappresentato che è allo stato prematuro definire una tempistica puntuale, fermo restando l’interesse delle parti a procedere con ragionevole celerità, così da pervenire all’eventuale definizione di impegni vincolanti in tempi compatibili con la procedura di composizione negoziata in corso.



La Società evidenzia che, allo stato, "l’interesse manifestato rimane subordinato alle condizioni ivi indicate; non vi è pertanto alcuna certezza in merito al perfezionamento dell’operazione, né in ordine ai relativi termini e condizioni".



"Gli sviluppi dell’operazione saranno condivisi con l’Esperto nominato nell’ambito della procedura CNC, Prof. Paolo Bastia, e comunicati al mercato nel rispetto della normativa applicabile", si legge nella nota.



La società, conclude la nota, "fornirà tempestiva informativa al mercato in merito a ogni sviluppo rilevante, in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente".

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